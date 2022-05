Comet Group ernennt Dionys van de Ven zum Spartenchef X-Ray Systems

Die Comet-Sparte X-Ray Systems erhält einen neuen Chef. Dionys van de Ven übernimmt per 1. Juli 2022 die Aufgabe und wird dann auch Mitglied der Konzernleitung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Sparte wurde in den letzten rund anderthalb Jahren interimistisch von CEO Kevin Crofton geführt.