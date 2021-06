Commerzbank-Beteiligung Marqeta steht vor Milliarden-Börsengang

Die Commerzbank kann sich über einen Zusatzgewinn bei ihrer Investmenttochter freuen. Das US-Startup Marqeta, an dem CommerzVentures beteiligt ist, strebt bei seinem geplanten Börsengang eine Bewertung von mehr als 12 Milliarden Dollar an, wie aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens am Dienstag hervorging.