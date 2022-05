Commerzbank-Führung verspricht Aktionären weiteres Wachstum

Die Commerzbank verspricht ihren Aktionären trotz des eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds weiteres Wachstum. "Wir bleiben mit dem Blick auf die Bank für dieses Jahr optimistisch und sehen gute Chancen, unser Ergebnis weiter zu verbessern", bekräftigte Konzernchef Manfred Knof in seiner am Freitag vorab veröffentlichten Rede zur diesjährigen Hauptversammlung des Frankfurter MDax-Konzerns, die am Mittwoch online abgehalten wird.