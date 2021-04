Die Commerzbank kommt bei ihrem Restrukturierungsprogramm einen weiteren Schritt voran. Für entsprechende Massnahmen stellt der Konzern im ersten Quartal insgesamt 470 Millionen Euro zurück. Das hat die Commerzbank am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt. Die meisten Kosten verursacht demnach das Freiwilligenprogramm beim Stellenabbau: Wie das Geldinstitut am Donnerstag zeitgleich mitteilte, habe sich das Management mit dem Gesamtbetriebsrat auf ein entsprechendes Programm geeinigt. Demnach sollen bis Ende des Jahres insgesamt 1700 Vollzeitstellen abgebaut werden. In diesem Rahmen würden Angestellten voraussichtlich ab Juli Aufhebungsvereinbarungen angeboten. Die Aktie der Commerzbank stand am Nachmittag leicht im Plus./knd/he