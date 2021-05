Commerzbank nach gutem Jahresauftakt mit Zuversicht

(neu: Risikovorsorge, Ertragsentwicklung, operativer Gewinn, Kurs, Analysten) - Bei der Commerzbank wächst nach der Rückkehr in die Gewinnzone die Hoffnung auf eine Trendwende. "Wir haben bereits nach wenigen Monaten bedeutende Meilensteine unserer Transformation erreicht und wichtige strategische Projekte in allen Teilen des Konzerns auf den Weg gebracht", erklärte der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandschef Manfred Knof am Mittwoch. "Nach dem sehr guten Jahresauftakt blicken wir trotz der anhaltenden Pandemie zuversichtlich nach vorn." An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an.