Commerzbank sieht sich auf Kurs zu Jahresgewinn - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Die Commerzbank peilt nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen im Sommer einen Jahresgewinn an. "Die Umsetzung unserer Strategie geht planmässig voran und auch das operative Geschäft entwickelt sich gut. Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Umbaukosten daher mit einem positiven Konzernergebnis", erklärte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag. Im Sommer verdiente die Bank deutlich mehr als von Analysten erwartet, und an der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kurssprung quittiert.