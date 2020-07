Conforama-Besitzerin Steinhoff bietet in Vergleich 850 Mio Euro

Der skandalgebeutelte Handelsriese Steinhoff will die milliardenschweren Klagen von Aktionären und Partnern mit einem Vergleich beilegen. Das südafrikanische Unternehmen mit deutschen Wurzeln bietet dabei insgesamt rund 850 Millionen Euro in bar und in Aktien der afrikanischen Detailhandelstochter Pepkor, wie es am Montag in Stellenbosch bei Kapstadt mitteilte.