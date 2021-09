Conti-Abspaltung Vitesco erwartet wesentliche Umsatzbelastung durch Chipkrise

Der kurz vor der Börsennotierung stehende Autozulieferer Vitesco rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit einer deutlichen Umsatzbelastung durch die Chipkrise. "Das macht für uns schon einen wesentlichen Betrag am Umsatz 2021 aus", sagte Vorstandschef Andreas Wolf der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag". Der Engpass bei Computerchips habe die guten Perspektiven für die ganze Branche "massiv eingebremst". Der globale Automarkt werde in diesem Jahr statt prozentual zweistellig nur noch einstellig zulegen.