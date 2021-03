Die abzuspaltende Conti-Antriebssparte Vitesco hat einen Grossauftrag vom koreanischen Autobauer Hyundai an Land gezogen. Die Bestellung hat ein Umsatzvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Vitesco am Mittwoch in Regensburg mitteilte. Für die neue Elektroplattform GMP von Hyundai liefert Vitesco erstmals Spannungsinverter für ein 800-Volt-Bordnetz in bedeutenden Stückzahlen.