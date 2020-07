Continental mit schweren Einbussen und Verlust in der Corona-Krise

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in der Corona-Krise schwere Einbussen hinnehmen müssen und einen deutlichen Verlust eingefahren. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal auf 6,62 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Montagabend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte.