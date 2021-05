Continental nennt Details zum ersten Quartal

Der Autozulieferer Continental will am Donnerstag weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal bekanntgeben. Nach vorläufigen Daten stabilisierte sich die Situation zuletzt wieder. Im vergangenen Jahr war Conti wie viele andere Unternehmen der Auto- und Maschinenbaubranche in den Abwärtsstrudel der Corona-Krise geraten. Vor allem bei Reifen und Kunststofftechnik ging es jüngst aufwärts. Erwartet werden jetzt unter anderem noch Angaben zum Nettoergebnis sowie eventuell ein aktualisierter Ausblick.