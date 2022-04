Coop-Chef rechnet in den nächsten Monaten mit Preiserhöhungen

Die im Zuge des Ukraine-Kriegs und im Nachgang zur Corona-Krise steigenden Rohstoffpreise dürften auf das Geschäft des Detailhandelsriesen Coop nur einen begrenzten Einfluss ausüben. Dennoch sei in den kommenden Monaten mit Preiserhöhungen in den Coop-Regalen zu rechnen, sagte Konzernchef Philipp Wyss am Freitag im Interview im Tessiner TV-Sender Teleticino.