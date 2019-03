Coop-Tochter Transgourmet übernimmt Firma für Verpflegungsmanagement-Software

Mit dem Schritt baue Transgourmet Deutschland die bestehende langjährige Zusammenarbeit im Vertrieb und in der Entwicklung weiter aus, teilte Coop am Freitag mit. Sanalogic bleibe als eigenständiger Softwareanbieter auf dem Markt. Das Unternehmen berate Kunden aus dem Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich, Norditalien und der Schweiz.

Die Geschäftsführung teilen sich Marc Langer von Sanalogic und Martin Kölle von Transgourmet Deutschland. Die Sanalogic-Zentrale im deutschen Nieder-Olm soll zukünftig gestärkt und die Mitarbeiterzahl weiter ausgebaut werden, wie es weiter im Communiqué hiess. Die Übernahme erfolgt per 1. Mai, finanzielle Details werden nicht genannt.

tt/ra

(AWP)