Coop will Beteiligung an Bell auf über zwei Drittel ausbauen

Die Detailhandelsgruppe Coop will ihre Mehrheitsbeteiligung am Fleischverarbeiter Bell in nächster Zeit auf über 66,67 Prozent ausbauen. Sie wolle so am Erfolg von Bell weiter partizipieren, teilte Coop am Donnerstag mit. Es sei aber nicht geplant, die börsenkotierte Gesellschaft zu übernehmen oder zu dekotieren.