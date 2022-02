Corona-Beschränkungen und Inflation belasten Elektronikhändler Ceconomy

(Ausführliche Fassung) - Eine sinkende Konsumlaune hat den Elektronikhändler Ceconomy im ersten Geschäftsquartal belastet. Im wichtigen Weihnachtsquartal (per Ende Dezember) gingen Umsatz und Ergebnis zurück, wie das Unternehmen am Montag mit seinen beiden Ketten Media Markt und Saturn mitteilte. Eine hohe Inflationsrate sowie erneute Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dämpften dabei die Kauflust der Verbraucher. Zudem sah sich Ceconomy mit Engpässen in den internationalen Lieferketten konfrontiert. Die Aktie startete mit einem Minus von 3,5 Prozent in den Handel und sackte damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember.