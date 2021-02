Corona brockt Shell Milliarden-Verlust ein - Aktie verliert

(Ausführliche Fassung) - Der Ölkonzern Shell ist wegen stark eingebrochener Ölpreise in der Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand 2020 ein Verlust von knapp 22 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Den Haag mitteilte. 2019 hatte Shell noch knapp 16 Milliarden Dollar verdient. Die Aktie gab deutlich nach. Daran konnte auch die Ankündigung einer wieder leicht steigenden Quartalsdividende nichts ändern.