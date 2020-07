Corona-Krise beflügelt Geschäft von Chiphersteller TSMC

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC schraubt nach überraschend guten Geschäften in der Corona-Krise seine Ziele für das laufende Jahr nach oben. Der Umsatz in US-Dollar dürfte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hsinchu mit. Bisher hatte das Management eine Steigerung im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich angepeilt. In der Krise profitiert die Gesellschaft allerdings von einer wachsenden Nachfrage nach Chips für Rechenzentren. Damit kann sie Geschäftsrückgänge bei ihrem zweitwichtigsten Kunden Huawei abfedern.