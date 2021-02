Corona-Krise halbiert Gewinn der Grossbank ING

Hohe Rückstellungen für gefährdete Kredite haben der niederländischen Grossbank ING im Corona-Jahr 2020 einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Weil ausserdem Kosten für einen Stellenabbau anfielen, sackte der Nettogewinn um fast die Hälfte auf knapp 2,5 Milliarden Euro nach unten, wie das Institut am Freitag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal fielen die Belastungen aber geringer aus, so dass das Geldhaus dort unter dem Strich mehr verdiente als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktionäre sollen zunächst eine Dividende von 12 Cent je Aktie erhalten.