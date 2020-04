Coronavirus lässt Gewinn von Philips einbrechen

Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips hat die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im Auftaktquartal 2020 deutlich zu spüren bekommen. Der Nettogewinn sank von 162 Millionen Euro im Vorjahr auf 39 Millionen Euro, wie der Konkurrent von Siemens Healthineers am Montag in Amsterdam mitteilte. Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungseinflüsse sowie Zu- und Verkäufe, um 2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Schwach entwickelte sich dabei das Geschäft in China - dort verzeichnete das Unternehmen einen zweistelligen Rückgang.