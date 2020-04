Coronavirus sorgt für Rekordzahl an Arbeitslosen in Österreich

In Österreich waren seit 1946 noch nie so viele Menschen arbeitslos wie aktuell. Wie der Arbeitsmarktservice (AMS) am Mittwoch in Wien mitteilte, sind im Nachbarland der Schweiz derzeit etwas mehr als 504 000 Menschen ohne Job. Das ist ein Anstieg um 52,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.