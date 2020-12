Cosmo-Betriebschef verlässt das Unternehmen

Beim Biopharmaunternehmen Cosmo kommt es zu Veränderungen in der Führungsetage. Giuseppe Cipriano, der derzeitige Chief Operating Officer (COO), werde aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand treten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Er werde damit nicht, wie zuvor angekündigt, die Position des Chief People Officer übernehmen.