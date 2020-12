Das Pharmaunternehmen Cosmo hat Jurgen Lenz per 1. Dezember 2020 zum neuen Chief Medical Officer ernannt. Lenz ist Gastroenterologe und Leiter der Abteilung für Gastroenterologie am Scripps Memorial-Spital in La Jolla (Kalifornien) in den USA, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.