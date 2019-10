Cosmo-Partner Medtronic lanciert erstes Endoskopiemodul GI Genius

Das Biopharmaunternehmen Cosmo hat die Markteinführung seines Endoskopiemoduls GI Genius in Europa bekannt gegeben. Der Vertriebspartner Medtronic habe das Gerät anlässlich der UEG Week in Barcelona lanciert, teilte Cosmo am Freitagabend mit. Cosmo ist der einzige Hersteller der künstlichen intelligenten Software und Vorrichtung. Medtronic wird das Gerät im Rahmen der Vereinbarung wiederum auf den Markt bringen.