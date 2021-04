Cosmo-Präsident sucht mit Endoskopie-System GI Genius den Erfolg

Das an der Schweizer Börse kotierte Biopharmaunternehmen Cosmo sucht nach der Zulassung seines Endoskopie-Systems GI Genius in den USA den kommerziellen Erfolg. Verwaltungsratspräsident Mauro Ajani zeigt sich im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft" (Online am 20.04.) zuversichtlich, dass die Zahl der Darmuntersuchungen in den USA in den nächsten Monaten markant zunehmen wird, nachdem sie im letzten Jahr eingebrochen war.