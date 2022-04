Der Vorstandschef des Leverkusener Kunststoff-Konzerns Covestro, Markus Steilemann, soll künftig an der Spitze des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) stehen. Das Präsidium habe den Manager für die Wahl am 29. September in Berlin vorgeschlagen, teilte der VCI am Donnerstag in Frankfurt mit. Steilemann soll auf den amtierenden Verbandspräsidenten Christian Kullmann folgen, der auch Chef des Spezialchemiekonzerns Evonik mit Sitz in Essen ist. Die VCI-Präsidentschaft dauert satzungsgemäss zwei Jahre.