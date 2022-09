CPH bekräftigt anlässlich Investorentag die Guidance

CPH hatte besagte Guidance im Juli mit Publikation der Halbjahreszahlen genannt. Für das erste Semester hatte CPH einen EBIT von 51,9 Millionen und einen Nettogewinn von 47,5 Millionen Franken ausgewiesen.

Der Umsatz werde in 2022 in allen drei Geschäftsbereichen (Chemie, Papier, Verpackung) steigen, erklärte CPH am Dienstag weiter. Bei der Chemie werde die operative Marge aber nicht den hohen Vorjahreswert erreichen, bei der Verpackung dürfte die Profitabilität auf dem Niveau des ersten Halbjahres gehalten werden. Der Geschäftsbereich Papier hingegen leide im zweiten Semester unter steigenden Altpapier- und Energiepreisen.

