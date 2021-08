CPH gibt im Baurecht Landfläche in Perlen ab

Die CPH Chemie+Papier Holding gibt an ihrem Sitz in Perlen eine Landfläche von 20'000 m2 im Baurecht ab. Auf dieser plant die Schilliger Holz AG den Bau eines Produktionswerks für Faser-Dämmplatten aus Schweizer Holz, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.