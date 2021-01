CPH plant Fusion mit Hauptaktionärin

Die Holding der Nachkommen der Gründerfamilien besitzen derzeit 49,99 Prozent der CPH-Aktien. Geplant ist eine Fusion, bei der CPH die Uetikon Industrieholding im Tausch gegen eigene Aktien komplett übernimmt. Die Holding-Anteilseigner werden damit direkte Aktionäre von CPH.

Nach der Fusion wären die grössten Vertreter der Familienaktionäre die Swiss Industrial Finance und der "Nachlass Ella Schnorf". Über einen Aktionärsbindungsvertrag würden sie zusammen knapp ein Drittel der CPH-Aktien halten, wie es weiter heisst. Wahrscheinlich käme ein weiterer Familienaktionär auf einen Anteil von 3 Prozent. Der sogenannte "Free Float" der CPH-Aktien läge den Angaben zufolge dann bei 62,6 Prozent.

Die CPH-Aktionäre sollen über die Transaktion an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 4. Juni abstimmen. Bei der Holding ist eine Aktionärsversammlung am 2. Juni geplant.

yr/ra

(AWP)