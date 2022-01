Bereits seit vergangenem Oktober verantwortet Almir Marghella die Geschäfte von Crealogix in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in weiteren Ländern Mitteleuropas, wie Crealogix am Montag mitteilte. Marghella hat vor seinem Wechsel zu Crealogix im März 2021 während 16 Jahren für Oracle in der Schweiz gearbeitet.

Als Managing Directors gehören sowohl Ennis als auch Marghella zur erweiterten Geschäftsleitung von Crealogix.

cf/kw

(AWP)