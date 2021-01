Crealogix gliedert Servicegeschäft in Coburg aus

Im Jahr 2021 werde das bestehende Servicegeschäft noch durch Coperitus als Subunternehmerin geführt, schrieb Crealogix in der Mitteilung vom Dienstag weiter. Ab 2022 wird es von Coperitus mit direkter Kundenbetreuung fortgesetzt. Zwischen Crealogix und dem neuen Unternehmen wurde laut der Mitteilung eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart.

Haupteigentümer des neuen Unternehmens werden Markus Schäferhoff und Klaus Paul, die bisher leitende Funktionen für Crealogix am Standort Coburg hatten. Die bisherige Crealogix BaaS in Coburg bleibe zudem mit rund 70 Mitarbeitenden ein wichtiger Standort von Crealogix und werde mit dem Rechenzentrum in bisheriger Form mit Fokus als Software-As-A-Service-Anbieter das Geschäft weiterentwickeln.

tv/mk

(AWP)