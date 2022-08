Crealogix verkauft Digital-Learning-Geschäft und fokussiert sich auf Banken

Das Digital-Learning-Geschäft wurde bereits 2019 in eine eigene Tochter ausgegliedert und die Mehrheit von rund zwei Dritteln nun von einer Schweizer Investorengruppe rund um die Blue8 AG im Rahmen eines Management Buy-out gekauft, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Verkauf finde rückwirkend zum 1. August statt. In Zukunft kann Crealogix zudem weitere Anteile verkaufen, wie es weiter heisst.

Über die Kaufsumme vereinbarten die Parteien den Angaben zufolge Stillschweigen. Der zuständige Analyst der ZKB schätzt jedoch, dass der Verkauf Crealogix knapp 10 Millionen Franken in die Kassen spülen dürfte. Damit würde das Unternehmen schuldenfrei.

Der Geschäftszweig sei vermutlich nur schwach profitabel gewesen und habe keine Synergien mit dem Kerngeschäft gehabt. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft sei somit durchaus sinnvoll, resümiert er.

An der Börse kommt die Nachricht des Verkaufs am Mittwoch im Vormittagshandel gut an. Kurz nach 11.00 Uhr gewinnt der Titel 2,5 Prozent auf 60,50 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht mit 0,17 Prozent etwas weniger stark im Plus.

dm/kle/tv/rw

(AWP)