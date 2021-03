Crealogix verstärkt mit Thomas Roth als CTO die Technologiekompetenz

Thomas Roth verfüge über eine weitreichende operative Erfahrung in der Finanzindustrie, teilte Crealogix am Donnerstag mit. Zuletzt sei er bei einem Beratungsunternehmen tätig gewesen, wo er nationale und internationale Retail- und Universalbanken sowie Asset- und Wealth-Manager in digitalen Angelegenheiten unterstützt habe.

Der zum Management stossende Michael Radic ist den Angaben zufolge studierter Informatiker und war über ein Jahrzehnt in verschiedenen Rollen bei internationalen Technologie-Unternehmen tätig. Sebastian Krahe wiederum war zuvor in einer leitenden Position eines internationalen Finanzdienstleisters beschäftigt, wie es weiter heisst.

jl/gab

(AWP)