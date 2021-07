Credit-Suisse-Aktie nach durchzogenen Zahlen stark unter Druck

Die Aktien der Credit Suisse geben am Donnerstag im frühen Geschäft markant nach. Das am Morgen vorgelegte Quartalsergebnis hat auf verschiedenen Ebenen die Erwartungen nicht erfüllt. So lag etwa der Reingewinn hinter den Prognosen zurück, wogegen die Kosten höher ausfielen als gedacht. Moniert wird in Marktkreisen auch der Kapitalabfluss. Im Rahmen der Erwartungen lag dagegen die Archegos-Belastung.