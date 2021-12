Credit Suisse entlässt Manager im Zusammenhang mit Greensill-Fonds

Die Credit Suisse hat Mitarbeitende entlassen, die in die Verwaltung der inzwischen in Liquidation begriffenen Greensill-Fonds involviert waren. Die Grossbank bestätigte am Mittwoch auf Anfrage, dass sie aufgrund von Untersuchungsergebnissen zum Greensill-Fall "verschiedene personelle Massnahmen" ergriffen habe. Zuerst hatte die Publikation "Inside Paradeplatz" darüber berichtet.