Credit Suisse ernennt Interim-Chefs für internes Audit

Dies hiess es am Donnerstag in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitteilung von Verwaltungsrat Richard Meddings an die Mitarbeitenden der Grossbank hiess. Beide Manager sind in leitenden Positionen im Audit der Credit Suisse tätig. Das Institut bestätigte die Neubesetzung.

Ein definitiver Nachfolger für den bisherigen Audit-Chef Rafael Lopez Lorenzo soll zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden, hiess es in dem Memo weiter. Lopez Lorenzo übernimmt am 1. Oktober die Position des Chief Compliance Officer. Die Credit Suisse hat nach den milliardenteuren Fehlschlägen mit dem Hedgefonds Archegos und der Finanzboutique Greensill Schlüsselpositionen wie beispielsweise den Risikochef neu besetzt. Zudem soll der Verwaltungsrat mit zwei Risikoexperten verstärkt werden.

