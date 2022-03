Cox wechselt per Mitte April von Breakingviews, der globalen Plattform von Reuters für Finanzanalysen und Kommentare, zur Credit Suisse, wie diese am Dienstag mitteilte. Er verfügt über knapp drei Jahrzehnte Erfahrung im Finanzjournalismus. Er wird direkt an CEO Thomas Gottstein berichten.

Dominik von Arx, der zurzeit den Bereich Corporate Communications interimistisch leitet, wird künftig als stellvertretender Leiter Corporate Communications der Gruppe tätig sein.

cf/tv

(AWP)