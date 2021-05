Credit Suisse hat einen Medienbericht über ein mögliches Kaufinteresse für ihr Geschäft in Brasilien zurückgewiesen. "Als Reaktion auf den am Freitag vom Brazil Journal veröffentlichten Bericht dementiert die Credit Suisse kategorisch, eine Annäherung im Zusammenhang mit einer möglichen Übernahme ihrer brasilianischen Tochtergesellschaft erhalten zu haben", hiess es in einer Stellungnahme der Grossbank. In dieser Angelegenheit gebe es keine Gespräche mit irgendeiner Gruppe.