Credit Suisse macht Fortschritte bei Abwicklung der Greensill-Fonds

Die Gesamtliquidität beläuft sich damit auf 5,68 Milliarden Dollar. Bei der Veröffentlichung des letzten Zwischenstandes vor rund zwei Wochen waren es noch 5,4 Milliarden Dollar gewesen. Und als die vier Lieferkettenfinanzierungs-Fonds eingefroren wurden, verfügten sie über ein Gesamtvermögen von gut zehn Milliarden Dollar.

Mitte April hatte die Bank auch darauf hingewiesen, dass in den Fonds enthaltene Kredite an die GFG Alliance des Stahlmagnaten Sanjeev Gupta, an die Baufirma Katerra und an den Kohleförderer Bluestone im Gesamtvolumen von 2,3 Milliarden Dollar mit Unsicherheiten behaftet seien. Diesen Wert präzisiert die Credit Suisse nun auf 2,347 Milliarden Dollar.

Die Kredite an die übrigen Schuldner sind offenbar deutlich weniger risikoreich. Der aktuelle faire Wert dieser Anteile liege 186 Millionen Franken unter ihrem Buchwert, heisst es weiter. Dabei sind mögliche Versicherungsdeckungen noch nicht berücksichtigt.

