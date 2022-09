Bei der Credit Suisse kommt es auf einer Kaderposition im Asset Management zu einem personellen Wechsel. So verlässt der globale Vertriebsleiter und Europachef Colin Fitzgerald das Institut aus "persönlichen Gründen", heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Seine Nachfolge tritt per sofort Jo McCaffrey an, die Leiterin des Bereichs Produkte.