Credit Suisse schliesst Partnerschaft mit Uni St. Gallen

Ein Schwerpunkt der Partnerschaft ist laut einer gemeinsamen Mitteilung der CS und der HSG vom Montag die Entwicklung von Know-how an der Schnittstelle zwischen Finance, Management und Recht. Zu diesem Zweck gründet die Universität das "HSG Center for Financial Services Innovation" und baut neue interdisziplinäre Forschungsbereiche auf.

Die CS steuert für den Start des Centers und den Aufbau mehrerer Professuren 10 Millionen Franken bei und wird für die nächsten zehn Jahre strategischer Partner des Centers. Mit der Schaffung entsprechender Professuren will die Universität die Forschung und Lehre im Feld von Finanzmarktinnovationen vorwärtsbringen.

Zudem spendet die CS 3 Millionen Franken an die HSG Stiftung, um das sogenannte HSG Learning Center zu unterstützen. Dieses wird im Februar 2022 eröffnet und soll etwa neue Arten des Lernens und der Interaktion zwischen Studenten und Personen aus Lehre und Praxis ermöglichen.

Die CS lässt sich weitere Kooperationsaktivitäten über die Vertragslaufzeit von zehn Jahren zudem 7 Millionen Franken kosten. Dazu gehört etwa, dass die CS "HSG Campus Bank" wird, dass sie Namensgeberin eines Co-Creation Spaces im HSG Learning Center wird und bei verschiedenen Aktivitäten wie Vorträgen über Karriereplanung oder Finanzdienstleistungen auf dem Campus als Partnerin fungiert.

tv/ra

(AWP)