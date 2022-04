Im Verwaltungsrat der Credit Suisse (Schweiz) haben neu Albert Angehrn und Claudia Dill Einsitz. Die Generalversammlung der Schweizer CS-Gesellschaft hat am Freitag die beiden in den Verwaltungsrat gewählt. Zudem wurden alle erneut angetretenen VR-Mitglieder sowie Präsident Peter Derendinger in ihren Ämtern bestätigt.