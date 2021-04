Gellerstad ist laut einer Mitteilung der CS vom Dienstag Vermögensverwaltungsexperte mit über zwanzigjähriger Erfahrung im Schweizer Private-Banking-Geschäft. Er sei lange in verschiedenen Rollen bei der Pictet Group tätig gewesen, zuletzt als CEO Pictet Wealth Management. Seit 2019 gehört er bereits dem Verwaltungsrat der Credit Suisse Group an, wo er sich ebenfalls zur Wiederwahl stellt. Die Wahl findet anlässlich der Generalversammlung am 30. April 2021 statt.

tv/uh

(AWP)