Credit Suisse übergibt mexikanische Kunden an Actinver

Die Credit Suisse übergibt in Mexiko ein Portfolio von Kundinnen und Kunden zusammen mit einem Team von Kundenberatern an die Vermögensverwalterin Actinver. Credit Suisse Mexiko und die mexikanische Actinver haben eine entsprechende Vereinbarung zu einer strategischen Allianz unterzeichnet, wie die Schweizer Grossbank am Mittwoch mitteilte.