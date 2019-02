Per sofort wurde Ricard Castillo zum Head of Advisory & Sales und Mitglied des Management Committee im International Wealth Management (IWM) Lateinamerika ernannt. Er werde auch das Investment Consulting Team für die Region ConoSur (Argentinien, Chile und Uruguay) leiten, heisst es in einem internen Memo, das AWP vorliegt.

Als Senior Relationship Managers für ConoSur stossen den Angaben zufolge zudem Marco Pacheco Romero, Andres Martin Cazenave und Rodrigo Pitre Mendez zum Team.

sig/uh

(AWP)