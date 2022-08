Credit Suisse widerspricht Berichten über hohes Engagement bei Credito Real

(Meldung nach Stellungnahme der CS in den beiden ersten Abschnitten umgeschrieben) - Die Credit Suisse widerspricht Medienberichten über einen drohenden Millionenausfall in Mexiko wegen der Liquidation der mexikanischen Bank Credito Real. Die Credit Suisse habe "kein materielles Kreditengagement bei dem genannten Unternehmen", teilte die Grossbank am Freitag gegenüber AWP mit. "Jede gegenteilige Behauptung ist unbegründet", so die CS.