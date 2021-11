Credit Suisse will Expansion in China beschleunigen

Die Grossbank Credit Suisse will ihre Expansion in China nach den Worten von Länderchefin Janice Hu beschleunigen und das Team in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. Seit dem Aufbau eines Mehrheitsanteils am chinesischen Wertpapier-Joint-Venture im Juni 2020 habe die Bank mehr als 120 Mitarbeiter eingestellt, sagte Hu am Dienstag bei einem Mediengespräch.