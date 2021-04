Cremo schliesst Standort Steffisburg - 50 Stellen weg

Für die Angestellten sei ein Sozialplan in Ausarbeitung, teilte Cremo am Donnerstag mit. Die Betroffenen sollen an anderen Standorten weiterbeschäftigt oder frühpensioniert werden. Rund 30 Angestellte werden sich eine neue Stelle suchen müssen. Man werde sie dabei unterstützen, schreibt Cremo.

Nicht betroffen von der Schliessung sind die Angestellten der Distributionsplattform "Petit Crémier". Diese beliefert die Gastronomie, Verpflegungsbetriebe und Lebensmittelgeschäfte mit Molkereiprodukten. Für die Plattform wird ein neuer Standort in der Region Thun gesucht.

Bauern können weiterhin Milch liefern

Ohne Folgen sei die Schliessung des Standortes für die Milchproduzenten der Region, schreibt Cremo weiter. Die Abnahme der Milch sei zu unveränderten Lieferbedingungen gesichert.

Die Einstellung der Produktion am Standort Steffisburg und die Konzentration der Aktivitäten an anderen Standorten solle die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern, hiess es weiter.

Das Areal in Steffisburg will Cremo "in die Hände regionaler Akteure" legen. Dabei sollen die Interessen der Gemeinde Steffisburg berücksichtigt werden.

(AWP)