CS beruft Joanne Hannaford in die Geschäftsleitung

Walker werde ab dem 1. Januar 2022 stellvertretender CEO der Credit Suisse Holdings (USA) und dabei aus familiären Gründen in den USA tätig sein, schreibt das Institut weiter. Hannaford wiederum, die von Goldman Sachs zur CS stösst, bringe ein fundiertes technisches Fachwissen und Führungsqualitäten mit, die sie in den letzten drei Jahrzehnten in einem globalen Umfeld erworben habe. Sie werde von Zürich aus tätig sein und direkt an den CEO Thomas Gottstein berichten, heisst es weiter.

sig/kw

(AWP)