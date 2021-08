CS erhöht Kapital für Real Estate Fund Interswiss um maximal 138,9 Millionen

Wie die CS am Mittwoch mitteilte, wird die Kapitalerhöhung in der Zeit vom 30. August bis zum 10. September durchgeführt werden. Jedem bisherigen Anteil werde ein Bezugsrecht zugeteilt. Zwölf Bezugsrechte berechtigten zum Bezug eines neuen Anteils. Dabei werden maximal 691'121 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von 201 Franken netto ausgegeben. Der Nettoinventarwert beträgt weiteren Angaben zufolge 196,34 pro Anteil. Die effektive Anzahl der neuen Anteile wird am 15. September 2021 bekannt gegeben. Abgerechnet wird am 17. September 2021.

Der Emissionserlös soll dem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios dienen. Der CS REF Interswiss verfügt über 62 Liegenschaften. Das Gesamtfondsvermögen belief sich per 31. März 2021 auf 2,35 Milliarden Franken. Der Fonds investiert vorwiegend in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung und Mischnutzungen.

pre/rw

(AWP)