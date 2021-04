Der 44-Jährige Renato Costantini tritt laut Mitteilung vom Montag die Nachfolge von Thomas Grotzer an, der per 6. April 2021 die Rolle als ad interim Global Head of Compliance der Credit Suisse Group AG übernommen hat. Er arbeitet seit 2011 bei der zweitgrössten Schweizer Bank, zuletzt als Head Legal Products & Wealth Planning sowie Head Legal Trading, Brokerage, Custody & Payments der Credit Suisse in der Schweiz.

uh/rw

(AWP)